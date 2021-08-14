Futbol dünyasında 2021-2022 sezonu başlamış durumda. Yurt genelindeki milyonlarca futbolsever ise 14 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
14 AĞUSTOS CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI
19:15 Karagümrük - Gaziantep FK
21:45 Altay - Kayserispor
21:45 Hatayspor - Kasımpaşa
14 AĞUSTOS CUMARTESİ AVRUPA'DA ÖNEMLİ MAÇLAR
İngiltere
14:30 Manchester United - Leeds United
17:00 Chelsea - C.Palace
19:30 Norwich - Liverpool
Fransa
18:00 Lille - Nice
22:00 PSG - Strasbourg
İspanya
23:00 Alaves - Real Madrid
Almanya
19:30 B.Dortmund - E.Frankfurt
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