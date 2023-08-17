Bugün hangi maçlar var 17 Temmuz Avrupa Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları neler, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Liginde haftaların geride kalması ile beraber maçlar daha kritik hal almaya başladı. Ligleri ilgiyle takip eden futbol severler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki 17 Ağustos tarihinde UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Liginde hangi maçlar var? Haberimizde derledik...
UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Liginde 17 Temmuz Perşembe günü bugün hangi maçların olduğu merak ediliyor. Türk takımlarının da mücadele ettiği UEFA Konfernas ligi ve UEFA Avrupa Liginde bugün hangi maçlar var? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI
HJK HelsinkiHJK Helsinki - QarabağQarabağ
HackenHacken - ZalgirisZalgiris
BreidablikBreidablik - ZrinjskiZrinjski
GenkGenk - OlympiakosOlympiakos
Dnipro-1Dnipro-1 - Slavia PragSlavia Prag
LudogoretsLudogorets - AstanaAstana
BATEBATE - SheriffSheriff
UEFA KONFERNAS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI
Pyunik - Bodo/Glimt 19:00
Aktobe - Sepsi 19:00
Pogon - Gent 19:00
Red Imps - Balkani 19:00
Brann - Arouca 20:00
Levski Sofya - H Be'er Sheva 20:00
M Tel Aviv - AEK 20:00
Riga - Twente 20:00
Gzira Utd - Viktoria Plzen 20:00
Apoel - Dila 20:00
Nordsjaelland - Steauka Bükreş 20:00
Austria Wien - Legia Varşova 20:00
Dynamo Kiev - Aris 20:00
Ferencvaros - Hamrun 20:00
PAOK - Hadjuk Split 20:30
Midtjyiland - Omonia 20:45
Partizani - Valmeira 21:00
Swift - Struga 21:00
Spartak - Lech 21:00
Osijek - Adana Demirspor 21:00
KA - Clup Brugge 21:00
Neman Grodno - Celje 21:00
Beşiktaş - Nefçi 21:00
Maribor - Fenerbahçe 21:15
Rijeka - B36 21:15
Derry - Tobol 21:45
AZ Alkmaar - FC St Coloma 21:45
Heartles - Rosenborg 21:45
Luzern - Hibernian 21:45
Partizan - Sabah 22:00
Debrecen - Rapid Wien 22:00