Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
17.30 Spartak Moskova-Leicester Exxen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
19.45 Barcelona-Dinamo Kiev Exxen
19.45 Salzburg-Wolfsburg Exxen
22.00 Benfica-Bayern Münih Exxen
22.00 Chelsea-Malmö Exxen
22.00 Lille-Sevilla Exxen
22.00 Manchester United-Atalanta Exxen
22.00 Young Boys-Villareal Exxen
22.00 Zenit-Juventus Exxen
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