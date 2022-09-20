Süper Lig'de 7. hafta itibariyle heyecan iyice arttı. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı son haftada zirve iyice kızıştı. Bu hafta ise milli ara başladı ve futbolseverler maçların ne zaman oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler ve bugün maç var mı sorusunun cevabı...