Avrupa futbolunda sezon tüm hızıyla devam ediyor. Gün itibariyle yerel liglerde yeni hafta başlıyor. Süper Lig ve özellikle 5 büyük ligi takip eden futbolseverler için günün maçlarını derledik. İşte, 26 Ağustos Cuma gününün programı...