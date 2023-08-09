Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu maçları ilgiyle takip eden futbolseverler, 9 Ağustos Çarşamba günü hangi maçların olduğunu ve saatlerini merak ediyor. İşte, günün maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
Futbolda Avrupa kupaları heyecanı bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Portekiz Süper Kupa finalinde birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 9 Ağustos tarihi itibariyle oynanacak maçların listesi ve başlama saatleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU
Panathinaikos - Marsilya 21:00
Stovan - Maccabi Haifa 21:30
Rangers - Servette 21:45
UEFA KONFERANS LİGİ
AEK - Maccabi Tel Aviv 20:00
Gent - Pogon 21:00