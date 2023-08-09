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        Haberler Gündem Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu maçları ilgiyle takip eden futbolseverler, 9 Ağustos Çarşamba günü hangi maçların olduğunu ve saatlerini merak ediyor. İşte, günün maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 13:13
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        Futbolda Avrupa kupaları heyecanı bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Portekiz Süper Kupa finalinde birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 9 Ağustos tarihi itibariyle oynanacak maçların listesi ve başlama saatleri...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU

        Panathinaikos - Marsilya 21:00

        Stovan - Maccabi Haifa 21:30

        Rangers - Servette 21:45

        3

        UEFA KONFERANS LİGİ

        AEK - Maccabi Tel Aviv 20:00

        Gent - Pogon 21:00

        4

        PORTEKİZ SÜPER KUPA FİNALİ

        Benfica - Porto 22:45

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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