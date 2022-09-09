Süper Lig ve Avrupa futbolunda yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Oldukça önemli mücadelelerin oynanacağı haftanın ilk günündeki maç programını futbolseverler için derledik. Peki, bugün hangi ligde hangi maçlar var ve hangi kanallarda ekrana gelecek? İşte, detaylar...