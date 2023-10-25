Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 25 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...
Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. PSG Milan ve Newcastle United Borussia Dortmund gibi oldukça çarpıcı maçların oynanacağı güne dair en çok araştırılan; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik. İşte, 25 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın 2. günü için nefesler tutuldu. Birbirinden önemli karşılaşmaların ekranlara geleceği gün itibariyle futbolseveler, hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...
E GRUBU
19:45 Feyenoord - Lazio (TV8,5)
22:00 Celtic - Atletico Madrid (Exxen)
F GRUBU
22:00 PSG - Milan (Exxen)
22:00 Newcastle United - B.Dortmund (TV8,5)
G GRUBU
22:00 RB Leipzig - Kızılyıldız (Exxen)
22:00 Young Boys - Manchester City (Exxen)