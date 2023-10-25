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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 25 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz mi? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 25 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...

        Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. PSG Milan ve Newcastle United Borussia Dortmund gibi oldukça çarpıcı maçların oynanacağı güne dair en çok araştırılan; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik. İşte, 25 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:49
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın 2. günü için nefesler tutuldu. Birbirinden önemli karşılaşmaların ekranlara geleceği gün itibariyle futbolseveler, hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        E GRUBU

        19:45 Feyenoord - Lazio (TV8,5)

        22:00 Celtic - Atletico Madrid (Exxen)

        F GRUBU

        22:00 PSG - Milan (Exxen)

        22:00 Newcastle United - B.Dortmund (TV8,5)

        3

        G GRUBU

        22:00 RB Leipzig - Kızılyıldız (Exxen)

        22:00 Young Boys - Manchester City (Exxen)

        4

        H GRUBU

        19:45 Barcelona - Shakhtar (Exxen)

        22:00 Antwerp - Porto (Exxen)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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