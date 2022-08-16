UEFA maçları hız kesmeden devam ediyor. Sporseverler bugün hangi maçların hangi kanalda oynacağını heyecanla araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 16 Ağustos 2022 gününün maç programı ve derbi maçı bilgileri…

16 AĞUSTOS 2022 GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

17:00 - Türkiye - Suudi Arabistan

Futbol İslami Dayanışma Turnuvasi Türkiye - Suudi Arabistan takımları karşı karşıya geliyor. 16.08.2022 | Salı günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:45 - Burnley - Hull City

Futbol İngiltere Championship Burnley - Hull City takımları karşı karşıya geliyor. 16.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - QPR - Blackpool

Futbol İngiltere Championship QPR - Blackpool takımları karşı karşıya geliyor. 16.08.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Glasgow Rangers - PSV

Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Glasgow Rangers - PSV takımları karşı karşıya geliyor. 16.08.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TV 8 Buçuk aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Kopenhag - Trabzonspor

Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Kopenhag - Trabzonspor takımları karşı karşıya geliyor. 16.08.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.