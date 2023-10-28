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        Haberler Gündem Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

        28 Ekim'de bu yollar trafiğe kapalı olacak!

        İstanbul'da gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi" sebebiyle 28 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek miting için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Bu kapsamda "28 Ekim Cumartesi hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte trafiğe kapalı yollar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:59
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        İstanbul Valiliği 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için kapatılan yolları duyurdu. Miting nedeniyle İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak yolları haberimizde paylaştık. Peki, 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 28 Ekim Cumartesi İstanbul yol durumu hakkında merak edilen bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        VALİLİK DUYURDU!

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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        ALTERNATİF YOL VE GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

        Buna göre; Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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        Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

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        Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.

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        Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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