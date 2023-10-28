Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul Valiliği 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için kapatılan yolları duyurdu. Miting nedeniyle İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak yolları haberimizde paylaştık. Peki, 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 28 Ekim Cumartesi İstanbul yol durumu hakkında merak edilen bilgiler...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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ALTERNATİF YOL VE GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Buna göre; Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.