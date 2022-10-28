29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim resmi tatiller arasında yer alırken 28 Ekim Cuma günü de saat 13:00 itibarıyla resmi tatil takvimine giriyor. Resmi tatil nedeniyle 28 Ekim hastanelerin ve eczanelerin çalışma durumu sorgulanıyor. İşte, 28 Ekim Cuma günü hastaneler ve eczanelerin çalışma durumu...