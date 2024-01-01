1 Ocak Pazartesi bugün hastaneler, eczaneler ve poliklinikler açık mı?
Yeni yılın ertesi gün en çok aratılan konulardan birisi de 1 Ocak Pazartesi yani bugün; hastane, eczane ve polikliniklerin açık olup olmadığı oldu. Peki, bugün hastaneler, eczaneler ve poliklinikler açık mı kapalı mı? İşte, detaylar...
Yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi yani bugün hastanelerin ve eczanelerin açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Ocak bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...
1 OCAK 2024 BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı bugün hastaneler hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.
1 OCAK 2024 BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Bugün resmi tatil olarak sayıldığı için 1 Ocak Pazartesi günü eczaneler nöbetçi sistemi ile hizmet veriyor.