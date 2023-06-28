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Bayramda hastaneler ve eczaneler açık mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu?

Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramın tatil günlerinin hafta içini de kapsaması sebebiyle vatandaşların gündeminde; "Bayramda hastaneler ve eczaneler açık mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu?" soruları yer aldı. Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

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  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

    Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde tatil günlerinde eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığı konusu yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran- 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Peki, Bayramda hastaneler ve eczaneler açık mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR? 

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

    KURBAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

    Kurban Bayramında özel hastanelerin durumları net olarak bilinmiyor. Bununla birlikte devlet hastanelerinde bulunan polikliniklerin kapalı olma durumu söz konusu. Net bilgi almak isteyen vatandaşların hastanelerin santralinden bilgi almasını öneririz. Bunun dışında bayram süresince devlet hastanelerinin acilleri açık olacak.
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

    KURBAN BAYRAMINDA ECZANELER AÇIK MI?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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