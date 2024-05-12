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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl? 12 Mayıs Pazar bugün hava nasıl, yağmur var mı? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji uyardı: 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Türkiye genelinde hava durumu 12 Mayıs Pazar günü için önemli değişikliklere işaret ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücülerin yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 00:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:13
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        Türkiye genelinde hava durumu, 12 Mayıs Pazar günü için dikkat çekici değişikliklere sahne olacak. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu için yağış konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle hafta sonu için beklenen yağışlar, sürücüler ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör haline geliyor. İşte güncel hava durumu tahmini...

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        12 MAYIS PAZAR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişirken, Pazar günü yağış beklenmiyor.

        İzmir de aynı şekilde çok bulutlu olacak. 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklara rağmen güneş çok etkili olmayacak.

        Ankara ise sağanak yağışlı olarak görülüyor. Sıcaklıklar ise 15 derece ortalama ile diğer günlere göre daha düşük seyredecek.

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        12 MAYIS PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye bugün da kapalı bir gökyüzüne uyanacak. Marmara ve Ege'nin bir kısmı yağışsız ancak bulutlu olacak. Kalan şehirlerde ise sağanak yine etkili.

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        METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Bugün tüm ülke için meteoroloji 'toz taşınımı' uyarısı veriyor. Alerjisi olanların dikkatli olmasında fayda var. Ayrıca bugün Marmara'da ve Ege'nin bir kısmında saatte 70 kilometre hıza çıkacak kuvvetli rüzgârlar olacak.

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