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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl? 3 Nisan Çarşamba bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 3 Nisan hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 3 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:17
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        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 3 Nisan Çarşamba için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 3 Nisan Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

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        YARIN (3 NİSAN ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir neredeyse yaz mevsimine geçiş yaptı! Yarın güneşli bir gün olmasının yanı sıra sıcaklıklar 26 dereceye çıkacak.

        Ankara da güneşli olacak. Az bulutlu havanın ardından güneş ısıtırken, sıcaklıklar 14 ile 23 derece arasında değişecek.

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        YARIN (3 NİSAN ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye, bir süredir iple çektiği bahar aylarının tadını çıkarmaya başlıyor. Tüm ülkede sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Karadeniz'in bir kısmı bulutlu olsa da yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

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        METEOROLOJİDEN UYARI!

        Meteoroloji yarın Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riskine dikkat çekiyor.

        Aynı zamanda Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir taraflarında ise toz taşınımı uyarısı var.

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