YARIN (3 NİSAN ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye, bir süredir iple çektiği bahar aylarının tadını çıkarmaya başlıyor. Tüm ülkede sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Karadeniz'in bir kısmı bulutlu olsa da yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.