16 NİSAN SALI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de hava 29 dereceyi görecek. Parlayan güneşi yer yer bulutlar kapatacak.

Ankara ise sıcak ama sisli bir gün geçirecek. Termometreler 27 dereceyi gösterse de sisli hava hayatı olumsuz etkileyebilir.