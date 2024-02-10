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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2024 Cumartesi yurt geneli hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2024 Cumartesi yurt geneli hava durumu tahmini

        Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Bahar havasının yaşandığı yurdun batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pek çok ilde yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 14 ile "sarı" alarm verdi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 10 Şubat 2024 Cumartesi yurt geneli hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 01:39 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:39
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Yurdun batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken, doğuda pek çok ilde çığ tehlikesi bulunuyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 10 Şubat 2024 Cumartesi yurt geneli hava durumu raporu...

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        10 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da bugün hava yağışsız az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 17 dereceyi görürken; en düşük 11 derece olması bekleniyor.

        Ankara'da ise hava kapalı olacak. Sisli bir gün geçirecek olan Başkent'te sıcaklıklar en düşük 2 dereceyi en yüksek ise 14 dereceyi görecek.

        İzmir ise bugün yağış etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.

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        10 ŞUBAT CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 14 ilimize "sarı" alarm verdi. MGM; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'a "çığ" uyarısında bulundu. Öte yandan ülkenin özellikle kuzeyi ile batısı adeta bahar havası yaşayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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