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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık Salı günü hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde de 5 ila 6 derece azalması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 11 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:01
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Yurdun batı ve orta kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. İşte 11 Aralık Çarşamba 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İSTANBUL 10°C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        4

        İZMİR 13°C, 18°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        5

        ANKARA 6°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

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