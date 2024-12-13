Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık Cuma günü hava durumu raporunu yayınladı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 13 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtını buldu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı