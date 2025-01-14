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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden yayımladı. Yeni haftanın gelişiyle birlikte hava sıcaklığının, Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ocak 2025 Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 01:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:13
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 14 Ocak 2025 Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz(Bayburt ve Artvin hariç) ile Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 5°C, 8°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 10°C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        5

        ANKARA 4°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        6
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