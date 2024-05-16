16 MAYIS PERŞEMBE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava çok bulutlu ancak yağışsız olacak. Bugün hava 20 dereceyi görecek.

İzmir çok bulutlu ancak oldukça sıcak bir gün geçirecek. Hava Perşembe günü 26 dereceye kadar çıkacak.

Ankara da parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek.