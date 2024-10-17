Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu: Meteoroloji açıkladı: Sağanak geliyor!

        Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapıldı. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren hızla düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların etkisiyle hava serinlerken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Türkiye genelinde perşembe günü için yeni uyarılar yapıldı. İşte 17 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 01:09 Güncelleme: 17.10.2024 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününe dair yağış uyarılarını güncelledi. Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanaklar beklenirken, Sakarya'da da etkili yağışlar öngörülüyor. Bu yağışlarla birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde serin hava dalgası kendini hissettirecek. İşte güncel hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        3

        YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinde itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        İSTANBUL 13°C, 17°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        5

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        İZMİR 15°C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA 7°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor