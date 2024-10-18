BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van'ın kuzeybatısı, Diyarbakır, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.