Meteoroloji duyurdu: 20 Mart bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 20 Mart bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
20 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da Çarşamba günü hava yağmurlı olacak hatta ortalama olarak 15 derece seyreden sıcaklıklar 10 dereyece kadar düşecek.
Ankara da yağışlı olacak ve sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.
İzmir'de de sağanak yağış bekleniyor. Ancak İzmir diğer şehirlere göre daha sıcak olacak; termometreler 15 dereyece kadar çıkacak.
20 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Birkaç gündür yer yer devam eden bahar havasına, yağmur molası veriyoruz. Çarşamba günü neredeyse tüm yurtta yağış bekleniyor. Ancak Eskişehir, Bolu, Kütahya, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum, Ardahan'da kar uyarısı veriliyor.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji Doğu ve Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı veriyor. Aynı uyarı, Karadeniz bölgesinden Rize, Artvin ve Bayburt için de yapılıyor.