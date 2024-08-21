BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.