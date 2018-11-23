Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya, Karaman ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarı yapıldı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile zamanla doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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