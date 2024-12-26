Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Aralık 2024 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Yağışların, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Aralık Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile Muğla, Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı