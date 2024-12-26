Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık 2024 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Aralık 2024 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 00:30 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Yağışların, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Aralık Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile Muğla, Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 10°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 8°C, 16°C

        Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        5

        ANKARA 5°C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Büyük ödüller açıklandı
        Büyük ödüller açıklandı
        Husilerden İsrail'e saldırı
        Husilerden İsrail'e saldırı
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        Transferde yol haritası netleşti!
        Transferde yol haritası netleşti!
        Vatikan-İsrail gerilimi
        Vatikan-İsrail gerilimi
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        Zelenskiy'den ağır sözler
        Zelenskiy'den ağır sözler
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?