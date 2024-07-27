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        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? 27 Temmuz 2024 Cumartesi son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 27 Temmuz 2024 son hava durumu tahminleri

        Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girerken, sıcaklıklar düşmeye başladı. Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 27 Temmuz 2024 Cumartesi son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:15
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        Hafta sonunun gelişiyle birlikte, bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurla birlikte sıcaklıklar yurdun bir bölümünde sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmesini sağladı. İşte 27 Temmuz 2024 Cumartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu raporu...

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        27 TEMMUZ CUMARTESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün İzmir sıcak ama rüzgârlı olacak. 25-36 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra nem oranı yüzde 35 ile 60 arasında seyredecek.

        3

        27 TEMMUZ CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün de yağışlar devam ediyor. Yağışla beraber sıcaklıklar da düşecek. 22-30 derece arasında değişen sıcaklıklarla beraber, nem oranı yüzde 55-84 arasında seyredecek.

        4

        27 TEMMUZ CUMARTESİ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara bugün yer yer yağışlı olacak. Sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 90'ı bulacak!

        5

        27 TEMMUZ CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün Türkiye uzun bir sürenin ardından biraz nefes alacak. Marmara ve Karadeniz'de yarın yağış var. Bunun dışında yarın birçok şehirde hava rüzgârlı olacak. Sıcaklıklar aynı kalsa da düşen nem oranı yarın havanın daha serin hissedilmesini sağlayacak.

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