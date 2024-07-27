27 TEMMUZ CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Türkiye uzun bir sürenin ardından biraz nefes alacak. Marmara ve Karadeniz'de yarın yağış var. Bunun dışında yarın birçok şehirde hava rüzgârlı olacak. Sıcaklıklar aynı kalsa da düşen nem oranı yarın havanın daha serin hissedilmesini sağlayacak.