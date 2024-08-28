Meteoroloji duyurdu 28 Ağustos 2024! Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'u etkisi altına alan yağışın devam edip etmeyeceği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?" İşte 28 Ağustos 2024 İzmir, İstanbul, Ankara Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Yurt genelinde sıcaklılar mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yerel yağış bekleniyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte 28 Ağustos 2024 MGM ile hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Bilecik ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatler İç Ege ile bugün öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.