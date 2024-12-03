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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı iller için kar, sağanak yağış için önemli bir uyarı geldi. İşte 3 Aralık 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 00:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:54
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        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıtı buldu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 9°C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 9°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        5

        ANKARA 0°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        6
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