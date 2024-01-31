Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 MGM ile son hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 son hava durumu tahmini Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı görülürken, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu havanın etkisinde. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı, Akdeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, kıyı kesimleri ise sağanak yağmurlu olacak. İşte 31 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 01:41 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:41 facebook

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Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi birçok bölgede kar yağışının görülmesine sebep olurken, yurdun batı kesimi bulutlu ve yağmurlu havanın etkisi altında. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 31 OCAK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İstanbul bugün yağışlı bir gün yaşayacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 8 dereceyi görürken; en düşük 4 derece olacak. Ankara ise bugün yağışsız bir gün yaşayacak. Başkent'te sıcaklıklar bugün -3 ile 5 derece arasında seyrederken; hava puslu olacak. İzmir'de hava sıcaklığı 3 ile 12 derece arasında değişirken kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.