Bugün hava nasıl olacak? 5 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Aralık Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 5 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANKARA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu