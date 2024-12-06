BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Amasya, Tokat, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bitlis ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.