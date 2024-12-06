Bugün hava nasıl olacak? 6 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık Cuma günü hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim oluyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 6 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Aralık 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Amasya, Tokat, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bitlis ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu