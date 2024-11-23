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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 23 Kasım MGM ile hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        Soğuk ve yağışlı hava yurt genelini etkisi altına almaya başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. Hava sıcaklığında 10-14 derece düşüş beklenirken, hafta sonu bazı kentlerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 01:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 01:06
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        Kasım ayında son haftaya girildi. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken, yağışlı hava etkisi göstermeye başladı. AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 23 KASIM?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 15°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İZMİR 15°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        ANKARA 9°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

        Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

        Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, bu akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

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