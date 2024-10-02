Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Ekim ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar yerini serin havalara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...
"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler için, sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbullular için güneşli bir gün olacak. Yağış alarmlarının aksine İstanbul bugün az bulutlu bir gün geçirecek. Termometreler en düşük 15, en yüksek 23 derece arasında seyredecek.
BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL?
Başkent Ankara'da bugün açık ve güneşli bi hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 9 en yüksek 24 derece arasında seyredecek.
2 EKİM ÇARŞAMBA İZMİR HAVA DURUMU
İzmirliler için bugün güneşli bir gün olacak. 17 ve 29 derece arasında seyredecek olan sıcaklıklar boyunca nem oranının ise en düşük 36 en yüksek 82 yüzdeliğinde olması bekleniyor.
YURT GENELİNDE 2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MGM tarafından paylaşılan Türkiye haritasında 81 ilde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Haritada yurt genelinde herhangi bir yağış bilgisi bulunmuyor.