KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.