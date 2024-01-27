Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Ocak Pazar (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu raporu

Pazar günü plan yapacakların dikkatine! Bugün kar ve yağmur var Hafta sonu için plan yapanların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi olan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt meteorolojiden geldi. Pazar günü için hem tüm iller hem de yurt genelinde hava soğuk seyrederken, yer yer kar yağışı da olacak. İşte, 28 Ocak Pazar (bugün) hava durumu... Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 00:07 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bugün hava nasıl olacak? Pazar günü yurt genelinde birçok vatandaş için tatil günü. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre; yarın Türkiye yer yer karlı havanın etkisine giriyor. Hava durumu illere göre değişse de genel anlamda bugün Türkiye soğu bir güne uyanacak. İşte, 28 Ocak Pazar hava durumu...

2 Şurada Paylaş!







BUGÜN (28 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul bugünyağışlı bir güne uyanacak. Tüm gün yağışın devam edeceği mega kentte sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek. Ankara'da ise sıcaklıklar iyice düşüyor. Pazar günü Başkent kar yağışlı olacak ve Ankaralılar eksi 1 dereceye kadar düşen soğuk bir havaya maruz kalacak. İzmir, iki büyük şehrin aksine Pazar gününü bulutlu ancak yağışsız geçirecek. Sıcaklıkların 11 dereceye varacağı İzmir kısmen güneşli bir gün yaşayacak.

3 Şurada Paylaş!







BUGÜN (28 OCAK PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? Türkiye bugün karlı havanın etkisine giriyor. Ülkenin büyük bir bölümünde bugün kar yağışı beklenirken, diğer iller de yağmurlu bir gün geçirecek.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler