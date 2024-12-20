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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 20 Aralık Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 20 Aralık Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 00:46 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:47
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cuma günü için uyarılarda bulundu. Bugün özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 20 Aralık Cuma günü güncel hava durumu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 7°C, 15°C

        Parçalı bulutlu.

        İZMİR 7°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        ANKARA 0°C, 8°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

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