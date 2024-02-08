Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 8 Şubat yurt geneli hava durumu tahmini
Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesi sonucunda yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı gözükürken, batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. 8 Şubat Perşembe günü için plan yapanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı arıyor. İşte MGM ile 8 Şubat 2024 yurt geneli hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Hava sıcaklıkları mevsim ortalamalarının 6 ila 10°C üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz'de ise iç kesimlerinde Gümüşhane-Bayburt dağlarında da yoğun kar yağışı görülüyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteorolojiye göre 8 Şubat yurt geneli hava durumu tahmini
BUGÜN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bir süredir etkisi altında olduğu dondurucu soğukları Perşembe günü için bir kenara bırakıyor. Hava bulutlu olsa da yağış beklenmiyor; sıcaklıklar ise 11 ile 15 derece arasında değişecek.
Ankara için de sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Başkent'te güneş, bulutların ardından kendisini gösterecek. Sıcaklıklar uzun bir aradan sonra 14 dereceye kadar çıkacak.
İzmir bugün yağışlı ancak ılık bir güne uyanacak. Kentte yağmur beklenirken, sıcaklıklar 12 ile 19 derede arasında değişecek.
BUGÜN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın farklı birçok hava durumu ile güne başlayacak. Akdeniz ve Ege'de yağışlı bir gün olurken; Karadeniz güneşli, Marmara ise bulutlu bir gün geçirecek. Doğu tarafında ise kar yağışı olmayacak ancak meteoroloji buzlanma ve don olayı beklendiğine dair bir uyarıda bulundu.