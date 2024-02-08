BUGÜN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye yarın farklı birçok hava durumu ile güne başlayacak. Akdeniz ve Ege'de yağışlı bir gün olurken; Karadeniz güneşli, Marmara ise bulutlu bir gün geçirecek. Doğu tarafında ise kar yağışı olmayacak ancak meteoroloji buzlanma ve don olayı beklendiğine dair bir uyarıda bulundu.