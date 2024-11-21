MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı