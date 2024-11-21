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        Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Kasım ayında üç hafta geride kalırken, yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı hava Türkiye'ye doğru hareket ederken, sıcaklıkların Anadolu'da, 8-13 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayınladı ve 46 kente, "sarı" alarm uyarısında bulundu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 01:06 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:06
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        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, hafta sonuna doğru soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların pazar günü düşmesi bekleniyor. İşte MGM ile 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        BURSA 13°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        EDİRNE 13°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL 16°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ 12°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        4

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 3°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        DENİZLİ 10°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İZMİR 14°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA 13°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        5

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA 13°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 15°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY 11°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN 14°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        6

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA 5°C, 17°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KAYSERİ 2°C, 17°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KONYA 6°C, 16°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        7

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        BOLU 8°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        DÜZCE 9°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        KASTAMONU 5°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ZONGULDAK 12°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        AMASYA 6°C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN 12°C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        TOKAT 5°C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON 12°C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        8

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 0°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS -1°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA 5°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        VAN 0°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 5°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP 7°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT 8°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA 8°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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