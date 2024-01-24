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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 24 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 24 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklarının düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışı görülürken, yurdun batı kesiminde yağmur etkili oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. İşte 24 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 01:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:01
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        Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 il için kuvvetli kar uyarısında bulunarak; kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yapılan uyarılar, "Bugün hava nasıl olacak, kar var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

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        BUGÜN (24 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        İstanbul bugün yağışsız bir güne uyanacak. Güneş bulutların ardında kendini gösterirken sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.

        Ankara ise bugün eksi dereceleri yaşayacak. Eksi 3'e kadar soğayacak hava ile beraber yarın Başkent'i sisli bir hava bekliyor.

        İzmir de bugün güneş görecek şehirlerden. Sıcaklıkların 12 dereceye varacağı İzmir'de gökyüzü hafif bulutlu olsa da güneş etkisini gösterecek.

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        BUGÜN (24 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye bugün soğuk ancak yağışsız bir gün geçirecek. Hatta bazı iller yer yer güneşin etkisini hissedecek. Ancak Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Iğdır'da kar yağışı bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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