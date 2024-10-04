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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 4 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Yurt genelinde sıcaklar artıyor. Yağışlı hava yerini parçalı bulutlu ve açık havalara bırakıyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte MGM ile 4 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:57
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        Yeni bir gün ile birlikte bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 17°C, 26°C

        Az bulutlu

        4

        ANKARA 10°C, 26°C

        Az bulutlu

        5

        İZMİR 15°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

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