Yeni bir gün ile birlikte bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...