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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 7 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Kasım ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sisli bir havanın etkili olması bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:06
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.. İşte MGM ile 7 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        İSTANBUL 10°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 10°C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA -1°C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

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