Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.. İşte MGM ile 7 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...