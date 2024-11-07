Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri
Kasım ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sisli bir havanın etkili olması bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.. İşte MGM ile 7 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık