Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 9 Mart Cumartesi yurt geneli hava durumu
Hafta sonu için plan yapanlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt geneli yağmurlu havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. İşte, MGM ile 9 Mart Cumartesi yurt geneli hava durumu tahminleri...
Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pazar gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu raporuna göre; bazı şehirlerde yoğun kar yağışı etkili olurken, yurdun batı kesiminde yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. İşte bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
BUGÜN (9 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün de yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir ise kapalı ancak yağışsız bir güne uyanacak. Termometreler 17 dereceye kadar çıkacak.
Ankara da yağmurlu olacak ancak İstanbul ve İzmir'in aksine sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek. Cumartesi günü hava 2 ile 6 derece arasında değişecek.
BUGÜN (9 MART CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurt genelinde hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar ortalama 10 derece civarında seyretse de yağmur, hayatı olumsuz etkileyecek. Doğu tarafında ise yağmur değil, kar yağışı bekleniyor. Özellikle Bitlis ve Muş'ta meteoroloji yoğun kar yağışına dikkat çekiyor.