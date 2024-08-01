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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl, yağış var mı? 1 Ağustos Perşembe bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteroloji uyardı! 1 Ağustos Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Yaz mevsiminin sıcak hava dalgası devam ederken, ülke genelinde hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini sizler için haberimizde paylaştık. Peki, 1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 1 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.08.2024 - 01:03 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:03
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        1

        Ülke genelinde güncel hava durumu merak ediliyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı hava görülüyor. 1 Ağustos Perşembe günü için Meteoroloji'den yapılan açıklamaları derledik. İşte 1 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde beklenen hava durumu...

        2

        METEOROLOJİ UYARDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        4

        İSTANBUL 21°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        5

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İZMİR 25°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık.

        6

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 17°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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