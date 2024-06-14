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        Haberler Bilgi Ekonomi BUGÜN HESAPTA! Evde Bakım Yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı

        Evde Bakım Yardımı ödemeleri öne çekildi! Evde Bakım Yardımı ödemeleri yattı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla Evde Yardım Ödemelerinin, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildiğini açıkladı. 7.608 TL olarak belirlenen ve her ay yatırılan bakım maaşı için gözler Bakanlık'a döndü. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:08
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        Bu sene 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için Evde Bakım Yardımı ödemeleri öne çekildi. Konu hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi. Peki, Evde Bakım Yardımı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

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        EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPTA!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım maaşlarının bugün (14 Haziran Cuma 2024) hesaba geçeceğini açıkladı.

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        TOPLAMDA 4.2 MİLYAR TL ÖDENECEK

        Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

        “Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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