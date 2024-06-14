Bu sene 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için Evde Bakım Yardımı ödemeleri öne çekildi. Konu hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi. Peki, Evde Bakım Yardımı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...