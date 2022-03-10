10 MART 2022 BUGÜN AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

10 Mart AVM kapanış saati hakkında Valiliğin henüz resmi bir açıklaması bulunmasa da bugün ve yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle Avmlerin erken kapanması bekleniyor.