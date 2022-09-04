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Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi

Hafta sonunu film veya dizi izleyerek geçirmek isteyen binlerce kişi bugün televizyonda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Onlarca program ve dizi yeni bölümleriyle ekrana gelirken dikkat çekici filmler de yayın akışında yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte detaylar...

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  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    Güncel TV yayın akışı araştırılıyor. 4 Eylül Pazar akşamı TV ekranlarında; Tozluyaka, Çok Güzel Hareketler 2, Masterchef Türkiye, Kasaba Doktoru, Gül Masalı, Gerzek Şaban, Randevu ve daha birçok yapım yer alıyor. İşte 4 Eylül Pazar Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Gerzek Şaban

    21:45 Gülen Gözler

    23:45 Gerzek Şaban

     
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    15:13 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Da Vinci
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:45 Kusursuz Kiracı

    16:00 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Kusursuz Kiracı
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    ATV YAYIN AKIŞI

    12:20 Babam ve Oğlum

    14:35 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    15:15 Doya Doya Moda

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:00 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

    14:50 Mükemmel Eşleşme 

    17:45 Ana Haber

    18:30 2022 Dünya erkekler voleybol şampiyonası TÜRKİYE - ABD (Canlı)

    20:15 Kasaba Doktoru 

    23:45 Balkan Ninnisi 
  • Bugün izlenecek dizi ve filmler: 4 Eylül Pazar TV yayın akışı listesi bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    14:00 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

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