Türkiye genelinde hakkında en çok araştırma yapılan kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak 6 Mart'ta düzenlenen ve normal şartlarda 15 günde 1 yapılan kabine toplantısının geçtiğimiz hafta da yapılmaması nedeniyle yarın olup olmadığı merak konusu olmuş durumda. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...