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Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar başladı. 1 aydan fazla bir süredir yapılamayan toplantının bugün olup olmadığı ve ne zaman yapılacağına dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

    Türkiye genelinde hakkında en çok araştırma yapılan kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak 6 Mart'ta düzenlenen ve normal şartlarda 15 günde 1 yapılan kabine toplantısının geçtiğimiz hafta da yapılmaması nedeniyle yarın olup olmadığı merak konusu olmuş durumda. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 6 Mart tarihinde yapılmasının ardında geçtiğimiz hafta da gerçekleşmemişti.

    Söz konusu toplantının yarın (17 Nisan Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

    Söz konusu toplantıda ayrıca, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

    Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek. 
  • Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

    Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

    Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

    Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.
  • Bugün kabine toplantısı var mı? 17 Nisan Pazartesi kabine toplanacak mı, gündemde neler var?

    SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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