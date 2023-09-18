Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün kabine toplantısı var mı? 18 Eylül Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var?

        Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 15 günde 1 olmak üzere Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar gündem olmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; bugün kabine toplantısı var mı ve kabine ne zaman toplanacak aramaları yapılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni haftanın ilk günü itibariyl kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

        İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilmişti

        Gün itibariyle düzenlenmesi beklenen toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmesi bekleniyor.

        3

        GÜNDEMDE ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET VE CEP TELEFONU DESTEĞİ VAR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül tarihindeki toplantı ardından, ''Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. '' ifadelerine yer vermişti.

        4

        Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen