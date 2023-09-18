Haberler Gündem Bugün kabine toplantısı var mı? 18 Eylül Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 15 günde 1 olmak üzere Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar gündem olmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; bugün kabine toplantısı var mı ve kabine ne zaman toplanacak aramaları yapılıyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yeni haftanın ilk günü itibariyl kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...

2 Şurada Paylaş!







KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?



İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilmişti



Gün itibariyle düzenlenmesi beklenen toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmesi bekleniyor.