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        Haberler Gündem Bugün kabine toplantısı var mı? 2 Ekim Pazartesi kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

        Bugün kabine toplantısı var mı? 2 Ekim kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var?

        Pazartesi günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısı ile ilgili arayışlar söz konusu. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, 15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının bugün olup olmadığı ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:20
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        Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. TBMM'nin tatilden dönmesi ile beraber Pazartesi günleri gerçekleştirilen toplantının bugün olup olmadığı ile ilgili vatandaşlar; kabine ne zaman toplanacak ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

        15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının 9 Ekim Pazartes günü saat 14:00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        İşte son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı önemli açıklamaları;

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        YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI

        Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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        GENÇLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR MÜJDESİ

        Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

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        GENÇ KART İLE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

        18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

        SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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